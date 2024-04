SAP SE Aktie News: SAP SE am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von SAP SE gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die SAP SE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 176,00 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 176,00 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die SAP SE-Aktie bisher bei 174,78 EUR. Bei 175,40 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der SAP SE-Aktie belief sich zuletzt auf 126.616 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 184,48 EUR erreichte der Titel am 27.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,82 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der SAP SE-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 22.04.2023 Kursverluste bis auf 113,10 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 35,74 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,16 EUR. Im Vorjahr erhielten SAP SE-Aktionäre 2,20 EUR je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 187,50 EUR.

SAP SE ließ sich am 23.01.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,41 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte SAP SE 1,00 EUR je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SAP SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,38 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8.468,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 8.436,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 22.04.2024 terminiert. Experten kalkulieren am 29.04.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von SAP SE.

Experten taxieren den SAP SE-Gewinn für das Jahr 2024 auf 5,00 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

