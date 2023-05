SAP SE Aktie News: Anleger schicken SAP SE am Mittag auf rotes Terrain

Aktien in diesem Artikel SAP 121,90 EUR

Das Papier von SAP SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 0,1 Prozent auf 121,78 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die SAP SE-Aktie bis auf 121,66 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 122,72 EUR. Zuletzt wechselten 256.533 SAP SE-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (124,60 EUR) erklomm das Papier am 28.04.2023. Der aktuelle Kurs der SAP SE-Aktie ist somit 2,26 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.09.2022 bei 79,58 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 53,03 Prozent.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 126,08 EUR.

Am 21.04.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,27 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,00 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,14 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 7.441,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 7.077,00 EUR ausgewiesen worden waren.

SAP SE wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 20.07.2023 vorlegen. Schätzungsweise am 18.07.2024 dürfte SAP SE die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 5,25 EUR je SAP SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

