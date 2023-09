SAP SE Aktie News: SAP SE am Mittag verlustreich

Aktie im Blick

Die Aktie von SAP SE gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die SAP SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 127,44 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 11:48 Uhr rutschte die SAP SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 127,44 EUR ab. Die SAP SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 127,08 EUR ab. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 127,40 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 266.064 SAP SE-Aktien umgesetzt.

Am 31.08.2023 markierte das Papier bei 130,24 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die SAP SE-Aktie damit 2,15 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 24.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 79,58 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die SAP SE-Aktie 60,14 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 134,58 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte SAP SE am 20.07.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,07 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,96 EUR je Aktie vermeldet. SAP SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7.554,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7.517,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte SAP SE am 19.10.2023 vorlegen. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte SAP SE möglicherweise am 17.10.2024 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass SAP SE ein EPS in Höhe von 6,12 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

August 2023: Analysten sehen Potenzial bei SAP SE-Aktie

SAP-Aktie im Minus: SAP stellt Ex-Microsoft-Manager als neuen KI-Chef ein

NYSE-Titel Salesforce-Aktie weit im Plus: Salesforce mit Gewinnsprung - JPMorgan erhöht Kursziel