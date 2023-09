SAP SE Aktie News: SAP SE tendiert am Dienstagnachmittag um Nulllinie

SAP SE im Fokus

Die Aktie von SAP SE zeigt am Dienstagnachmittag wenig Änderung. Die SAP SE-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 128,12 EUR.

Die SAP SE-Aktie bewegte sich um 15:53 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 128,12 EUR. Bei 128,28 EUR erreichte die SAP SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die SAP SE-Aktie sank bis auf 127,08 EUR. Mit einem Wert von 127,40 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 431.151 SAP SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 31.08.2023 bei 130,24 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,65 Prozent hinzugewinnen. Am 24.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 79,58 EUR. Der aktuelle Kurs der SAP SE-Aktie ist somit 37,89 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 134,58 EUR je SAP SE-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte SAP SE am 20.07.2023 vor. Das EPS lag bei 1,07 EUR. Im letzten Jahr hatte SAP SE einen Gewinn von 0,96 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite hat SAP SE im vergangenen Quartal 7.554,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SAP SE 7.517,00 EUR umsetzen können.

SAP SE wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 19.10.2023 vorlegen. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte SAP SE möglicherweise am 17.10.2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 6,12 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

