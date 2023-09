SAP SE Aktie News: SAP SE tendiert am Dienstagvormittag auf rotem Terrain

SAP SE im Fokus

Die Aktie von SAP SE gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 127,60 EUR.

Die SAP SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 0,3 Prozent auf 127,60 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die SAP SE-Aktie bis auf 127,18 EUR. Mit einem Wert von 127,40 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der SAP SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 55.929 Stück gehandelt.

Bei 130,24 EUR markierte der Titel am 31.08.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 2,07 Prozent Plus fehlen der SAP SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 24.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 79,58 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der SAP SE-Aktie 37,63 Prozent sinken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 134,58 EUR aus.

Am 20.07.2023 legte SAP SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,07 EUR, nach 0,96 EUR im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7.554,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,49 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte SAP SE einen Umsatz von 7.517,00 EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte SAP SE am 19.10.2023 präsentieren. Am 17.10.2024 wird SAP SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 6,12 EUR je SAP SE-Aktie.

