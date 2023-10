SAP SE Aktie News: SAP SE am Donnerstagmittag mit kaum veränderter Tendenz

SAP SE im Fokus

Die Aktie von SAP SE zeigt sich am Donnerstagmittag ohne große Bewegung. Zum Vortag unverändert notierte die SAP SE-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 121,96 EUR.

Mit einem Kurs von 121,96 EUR zeigte sich die SAP SE-Aktie im XETRA-Handel um 11:48 Uhr kaum verändert. Zwischenzeitlich stieg die SAP SE-Aktie sogar auf 122,86 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die SAP SE-Aktie bis auf 121,96 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 122,22 EUR. Zuletzt wechselten 189.430 SAP SE-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (131,70 EUR) erklomm das Papier am 08.09.2023. 7,99 Prozent Plus fehlen der SAP SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 14.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 83,25 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der SAP SE-Aktie liegt somit 46,50 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die SAP SE-Aktie im Durchschnitt mit 133,08 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte SAP SE am 20.07.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,07 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,96 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,49 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7.517,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7.554,00 EUR ausgewiesen.

SAP SE wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 18.10.2023 vorlegen. Schätzungsweise am 17.10.2024 dürfte SAP SE die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 5,14 EUR je Aktie in den SAP SE-Büchern.

