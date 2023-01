SAP SE Aktie News: SAP SE am Mittag mit Verlusten

Die SAP SE-Aktie wies um 12:22 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 100,62 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte SAP SE-Aktie bei 100,22 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 100,68 EUR. Von der SAP SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 223.479 Stück gehandelt.

Am 11.01.2022 markierte das Papier bei 123,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die SAP SE-Aktie derzeit noch 18,59 Prozent Luft nach oben. Am 23.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 79,58 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,44 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten bewerten die SAP SE-Aktie im Durchschnitt mit 115,64 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte SAP SE am 25.10.2022. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,12 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,74 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 7.841,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 14,55 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6.845,00 EUR erwirtschaftet worden.

SAP SE wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 26.01.2023 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2023-Bilanz auf den 24.01.2024.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 4,46 EUR je SAP SE-Aktie.

