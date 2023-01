SAP SE Aktie News: SAP SE am Freitagvormittag mit stabiler Tendenz

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:22 Uhr die SAP SE-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 100,82 EUR. In der Spitze legte die SAP SE-Aktie bis auf 100,94 EUR zu. Die Abwärtsbewegung der SAP SE-Aktie ging bis auf 100,64 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 100,68 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 26.934 SAP SE-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 123,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.01.2022 erreicht. Gewinne von 18,43 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 79,58 EUR fiel das Papier am 23.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 26,69 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 115,64 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte SAP SE am 25.10.2022 vor. Das EPS wurde auf 1,12 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte SAP SE 1,74 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 14,55 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7.841,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6.845,00 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 26.01.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q4 2023-Finanzergebnisse könnte SAP SE möglicherweise am 24.01.2024 präsentieren.

In der SAP SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 4,46 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

