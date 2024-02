SAP SE Aktie News: SAP SE am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

SAP SE im Blick

Die Aktie von SAP SE gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die SAP SE-Papiere zuletzt 1,3 Prozent.

Das Papier von SAP SE konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 166,58 EUR. In der Spitze legte die SAP SE-Aktie bis auf 167,74 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 164,88 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 655.030 SAP SE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.02.2024 bei 167,74 EUR. Gewinne von 0,70 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 02.03.2023 (105,42 EUR). Der aktuelle Kurs der SAP SE-Aktie ist somit 36,72 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 181,20 EUR für die SAP SE-Aktie aus.

Am 23.01.2024 äußerte sich SAP SE zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 1,41 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SAP SE 1,00 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8.468,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8.436,00 EUR in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 22.04.2024 dürfte SAP SE Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der SAP SE-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 29.04.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass SAP SE einen Gewinn von 4,99 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

