SAP SE Aktie News: SAP SE am Mittag freundlich

Aktienentwicklung

Die Aktie von SAP SE gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die SAP SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 271,15 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für das SAP SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 271,15 EUR. Der Kurs der SAP SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 273,75 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 272,35 EUR. Von der SAP SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 239.363 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 06.02.2025 auf bis zu 273,75 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,96 Prozent über dem aktuellen Kurs der SAP SE-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 13.02.2024 auf bis zu 160,44 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der SAP SE-Aktie ist somit 40,83 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2023 erhielten SAP SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,38 EUR. Analysten bewerten die SAP SE-Aktie im Durchschnitt mit 276,11 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte SAP SE am 28.01.2025 vor. In Sachen EPS wurden 1,37 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SAP SE 1,02 EUR je Aktie eingenommen. SAP SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,38 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 8,47 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte SAP SE am 22.04.2025 vorlegen. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte SAP SE möglicherweise am 28.04.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass SAP SE im Jahr 2025 6,24 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

