SAP SE Aktie News: SAP SE legt am Donnerstagvormittag zu

SAP SE im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von SAP SE. Die Aktionäre schickten das Papier von SAP SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 272,60 EUR.

Um 09:07 Uhr konnte die Aktie von SAP SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 272,60 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die SAP SE-Aktie bei 273,75 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 272,35 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 81.259 SAP SE-Aktien den Besitzer.

Am 06.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 273,75 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 0,42 Prozent Plus fehlen der SAP SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 160,44 EUR. Dieser Wert wurde am 13.02.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 41,14 Prozent.

SAP SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,38 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 276,11 EUR an.

SAP SE gewährte am 28.01.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,37 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat SAP SE mit einem Umsatz von insgesamt 9,38 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,47 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 10,73 Prozent gesteigert.

Am 22.04.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der SAP SE-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 28.04.2026.

Den erwarteten Gewinn je SAP SE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 6,24 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

Pluszeichen in Frankfurt: DAX schlussendlich mit Kursplus

Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX legt schlussendlich zu

Börse Europa: STOXX 50 letztendlich mit Kursplus