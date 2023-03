SAP SE Aktie News: SAP SE am Mittag im Aufwind

Um 11:49 Uhr konnte die Aktie von SAP SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,4 Prozent auf 110,86 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die SAP SE-Aktie bisher bei 110,92 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 109,96 EUR. Zuletzt wechselten 352.800 SAP SE-Aktien den Besitzer.

Am 02.02.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 112,74 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 1,67 Prozent Plus fehlen der SAP SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 23.09.2022 Kursverluste bis auf 79,58 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 39,31 Prozent.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 119,45 EUR.

Am 26.01.2023 hat SAP SE die Kennzahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,86 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,70 Prozent auf 8.436,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7.981,00 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 21.04.2023 dürfte SAP SE Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren. SAP SE dürfte die Q1 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 23.04.2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je SAP SE-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 5,39 EUR fest.

