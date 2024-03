SAP SE Aktie News: SAP SE zeigt sich am Mittag gestärkt

Aktie im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von SAP SE. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 174,58 EUR zu.

Die SAP SE-Aktie konnte um 11:49 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 174,58 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die SAP SE-Aktie bisher bei 174,84 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 173,40 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 263.718 SAP SE-Aktien den Besitzer.

Am 05.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 176,40 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,04 Prozent über dem aktuellen Kurs der SAP SE-Aktie. Am 13.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 106,28 EUR. Der aktuelle Kurs der SAP SE-Aktie ist somit 39,12 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten SAP SE-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,14 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 182,78 EUR.

SAP SE veröffentlichte am 23.01.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 1,41 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei SAP SE noch ein Gewinn pro Aktie von 1,00 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 8.468,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8.436,00 EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 22.04.2024 dürfte SAP SE Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Am 29.04.2025 wird SAP SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 4,94 EUR je SAP SE-Aktie.

