SAP SE Aktie News: SAP SE zeigt sich am Vormittag freundlich

Die Aktie von SAP SE zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die SAP SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 173,78 EUR.

Um 09:06 Uhr sprang die SAP SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 173,78 EUR zu. Die SAP SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 174,24 EUR an. Mit einem Wert von 173,40 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 55.039 SAP SE-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 05.03.2024 auf bis zu 176,40 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 1,51 Prozent Plus fehlen der SAP SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 13.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 106,28 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 38,84 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

SAP SE-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 2,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,14 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 182,78 EUR an.

SAP SE gewährte am 23.01.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,41 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,00 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 8.468,00 EUR gegenüber 8.436,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von SAP SE wird am 22.04.2024 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 29.04.2025.

Den erwarteten Gewinn je SAP SE-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 4,94 EUR fest.

