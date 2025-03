SAP SE Aktie News: SAP SE am Donnerstagmittag schwächer

Blick auf SAP SE-Kurs

Die Aktie von SAP SE gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die SAP SE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,8 Prozent auf 259,90 EUR.

Die SAP SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 1,8 Prozent auf 259,90 EUR ab. Die SAP SE-Aktie sank bis auf 258,25 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 265,15 EUR. Bisher wurden via XETRA 461.462 SAP SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.02.2025 bei 283,50 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,08 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.04.2024 bei 163,82 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 36,97 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,37 EUR. Im Vorjahr hatte SAP SE 2,35 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 287,44 EUR.

Am 28.01.2025 lud SAP SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Es stand ein EPS von 1,37 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei SAP SE noch ein Gewinn pro Aktie von 1,02 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat SAP SE im vergangenen Quartal 9,38 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SAP SE 8,47 Mrd. EUR umsetzen können.

Am 22.04.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 28.04.2026 wird SAP SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Experten taxieren den SAP SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 6,29 EUR je Aktie.

