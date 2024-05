SAP SE Aktie News: Anleger greifen bei SAP SE am Montagnachmittag zu

Notierung im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von SAP SE. Zuletzt sprang die SAP SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 170,90 EUR zu.

Um 15:52 Uhr sprang die SAP SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 170,90 EUR zu. Bei 171,34 EUR markierte die SAP SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 170,24 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der SAP SE-Aktie belief sich zuletzt auf 265.383 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 27.03.2024 bei 184,48 EUR. Der aktuelle Kurs der SAP SE-Aktie ist somit 7,95 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 27.07.2023 Kursverluste bis auf 118,52 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 30,65 Prozent unter dem aktuellen Kurs der SAP SE-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für SAP SE-Aktionäre betrug im Jahr 2023 2,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,18 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 194,30 EUR je SAP SE-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte SAP SE am 22.04.2024. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,71 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,41 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8,04 Mrd. EUR – ein Plus von 8,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SAP SE 7,44 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.07.2024 veröffentlicht. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können SAP SE-Anleger Experten zufolge am 17.07.2025 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 4,62 EUR je SAP SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich in Grün

Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsende fester

Zuversicht in Frankfurt: Zum Ende des Freitagshandels Pluszeichen im TecDAX