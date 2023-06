SAP SE Aktie News: SAP SE am Dienstagmittag freundlich

Aktien in diesem Artikel SAP 123,84 EUR

Um 11:48 Uhr wies die SAP SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 124,20 EUR nach oben. Zwischenzeitlich stieg die SAP SE-Aktie sogar auf 124,24 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 122,84 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 264.114 SAP SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.05.2023 bei 125,10 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,72 Prozent hinzugewinnen. Am 24.09.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 79,58 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die SAP SE-Aktie derzeit noch 35,93 Prozent Luft nach unten.

Experten gaben als mittleres Kursziel 126,25 EUR an.

Am 21.04.2023 legte SAP SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Das EPS wurde auf 1,27 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte SAP SE 1,00 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,14 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7.077,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7.441,00 EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 20.07.2023 erwartet. SAP SE dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 18.07.2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je SAP SE-Aktie in Höhe von 5,21 EUR im Jahr 2023 aus.

