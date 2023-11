SAP SE Aktie News: SAP SE am Mittag mit Einbußen

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von SAP SE gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die SAP SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 128,70 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von SAP SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 0,4 Prozent auf 128,70 EUR. In der Spitze büßte die SAP SE-Aktie bis auf 128,42 EUR ein. Bei 128,98 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 189.119 SAP SE-Aktien den Besitzer.

Am 08.09.2023 markierte das Papier bei 131,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die SAP SE-Aktie mit einem Kursplus von 2,33 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.11.2022 bei 94,90 EUR. Der derzeitige Kurs der SAP SE-Aktie liegt somit 35,62 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 136,83 EUR je SAP SE-Aktie aus.

SAP SE veröffentlichte am 18.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,45 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 7.744,00 EUR, gegenüber 7.841,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 1,24 Prozent präsentiert.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte SAP SE am 24.01.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 23.01.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 5,20 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

