SAP SE Aktie News: SAP SE am Mittwochmittag gefragt

Notierung im Fokus

Die Aktie von SAP SE zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von SAP SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 166,76 EUR.

Das Papier von SAP SE konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 166,76 EUR. Die SAP SE-Aktie legte bis auf 167,06 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 166,30 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 205.847 SAP SE-Aktien umgesetzt.

Am 06.02.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 167,74 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,59 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 105,42 EUR ab. Der aktuelle Kurs der SAP SE-Aktie ist somit 36,78 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 181,20 EUR.

SAP SE ließ sich am 23.01.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,41 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,00 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,38 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 8.468,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 8.436,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Die SAP SE-Bilanz für Q1 2024 wird am 22.04.2024 erwartet. Die Veröffentlichung der SAP SE-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 29.04.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass SAP SE ein EPS in Höhe von 4,99 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

