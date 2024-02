SAP SE Aktie News: SAP SE legt am Nachmittag zu

Aktienkurs aktuell

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von SAP SE. Zuletzt sprang die SAP SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 167,56 EUR zu.

Die SAP SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 167,56 EUR. Bei 167,92 EUR erreichte die SAP SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 166,30 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 458.063 SAP SE-Aktien den Besitzer.

Am 07.02.2024 erreichte der Anteilsschein mit 167,92 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,21 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 02.03.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 105,42 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die SAP SE-Aktie mit einem Verlust von 37,09 Prozent wieder erreichen.

Analysten bewerten die SAP SE-Aktie im Durchschnitt mit 181,20 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte SAP SE am 23.01.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,41 EUR. Im Vorjahresviertel hatte SAP SE 1,00 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 8.468,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8.436,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte SAP SE am 22.04.2024 vorlegen. Die Veröffentlichung der SAP SE-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 29.04.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je SAP SE-Aktie in Höhe von 4,99 EUR im Jahr 2024 aus.

