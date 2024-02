SAP SE Aktie News: SAP SE am Vormittag stabil

Kursverlauf

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von SAP SE. Die SAP SE-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 166,30 EUR.

Die SAP SE-Aktie bewegte sich um 09:05 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 166,30 EUR. Die SAP SE-Aktie legte bis auf 166,40 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die SAP SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 165,74 EUR nach. Bei 166,30 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der SAP SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 57.348 Stück gehandelt.

Bei 167,74 EUR erreichte der Titel am 06.02.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 0,87 Prozent Plus fehlen der SAP SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 02.03.2023 Kursverluste bis auf 105,42 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 36,61 Prozent würde die SAP SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 181,20 EUR für die SAP SE-Aktie aus.

SAP SE veröffentlichte am 23.01.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,41 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,00 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 8.468,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8.436,00 EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 22.04.2024 dürfte SAP SE Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. SAP SE dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 29.04.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 4,99 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

LUS-DAX aktuell: Börsianer lassen LUS-DAX zum Ende des Dienstagshandels steigen

XETRA-Handel: TecDAX verbucht letztendlich Zuschläge

Börse Frankfurt in Grün: Anleger lassen DAX zum Ende des Dienstagshandels steigen