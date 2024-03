SAP SE Aktie News: SAP SE gewinnt am Donnerstagmittag an Boden

Kursentwicklung

Die Aktie von SAP SE gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von SAP SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 176,90 EUR.

Das Papier von SAP SE konnte um 11:49 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 176,90 EUR. In der Spitze gewann die SAP SE-Aktie bis auf 177,02 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 174,70 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 292.078 SAP SE-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 07.03.2024 auf bis zu 177,02 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,07 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.03.2023 bei 106,28 EUR. Der derzeitige Kurs der SAP SE-Aktie liegt somit 66,45 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem SAP SE seine Aktionäre 2023 mit 2,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,14 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 184,50 EUR.

SAP SE veröffentlichte am 23.01.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,41 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,00 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8.468,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,38 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte SAP SE einen Umsatz von 8.436,00 EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 22.04.2024 dürfte SAP SE Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können SAP SE-Anleger Experten zufolge am 29.04.2025 werfen.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem SAP SE-Gewinn in Höhe von 4,94 EUR je Aktie aus.

