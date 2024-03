SAP SE Aktie News: SAP SE am Nachmittag stärker

So entwickelt sich SAP SE

Die Aktie von SAP SE gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die SAP SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 177,62 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Im XETRA-Handel gewannen die SAP SE-Papiere um 15:52 Uhr 1,3 Prozent. Die SAP SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 178,40 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 174,70 EUR. Der Tagesumsatz der SAP SE-Aktie belief sich zuletzt auf 586.653 Aktien.

Am 07.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 178,40 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 0,44 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 13.03.2023 Kursverluste bis auf 106,28 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der SAP SE-Aktie liegt somit 67,12 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für SAP SE-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,14 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 184,50 EUR je SAP SE-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte SAP SE am 23.01.2024 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,41 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,00 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,38 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 8.436,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8.468,00 EUR ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 22.04.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 29.04.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von SAP SE.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 4,94 EUR je SAP SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

Aktienempfehlung SAP SE-Aktie: Jefferies & Company Inc. bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

LUS-DAX-Handel aktuell: Zum Ende des Mittwochshandels Pluszeichen im LUS-DAX

Freundlicher Handel: STOXX 50 zum Ende des Mittwochshandels mit grünem Vorzeichen