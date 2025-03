SAP SE Aktie News: SAP SE am Nachmittag schwächer

Kursverlauf

Die Aktie von SAP SE gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die SAP SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,6 Prozent im Minus bei 257,15 EUR.

Die SAP SE-Aktie musste um 15:53 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,6 Prozent auf 257,15 EUR. Bei 253,75 EUR markierte die SAP SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 255,55 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 1.070.775 SAP SE-Aktien den Besitzer.

Bei 283,50 EUR erreichte der Titel am 19.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,25 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.04.2024 (163,82 EUR). Mit einem Kursverlust von 36,29 Prozent würde die SAP SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,35 EUR an SAP SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,37 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der SAP SE-Aktie wird bei 287,44 EUR angegeben.

Am 28.01.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,37 EUR, nach 1,02 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite hat SAP SE im vergangenen Quartal 9,38 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SAP SE 8,47 Mrd. EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 22.04.2025 dürfte SAP SE Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 28.04.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von SAP SE.

Von Analysten wird erwartet, dass SAP SE im Jahr 2025 6,29 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

