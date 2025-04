SAP SE Aktie News: SAP SE knickt am Montagvormittag ein

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von SAP SE. Die SAP SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 7,2 Prozent auf 214,50 EUR ab.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 7,2 Prozent auf 214,50 EUR. Zwischenzeitlich weitete die SAP SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 210,20 EUR aus. Bei 216,70 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 355.154 SAP SE-Aktien gehandelt.

Am 19.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 283,50 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die SAP SE-Aktie 32,17 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.04.2024 bei 163,82 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,63 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass SAP SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,38 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete SAP SE 2,35 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 285,78 EUR je SAP SE-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte SAP SE am 28.01.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,37 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,02 EUR je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 9,38 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 8,47 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 22.04.2025 dürfte SAP SE Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 28.04.2026.

Den erwarteten Gewinn je SAP SE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 6,25 EUR fest.

