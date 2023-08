SAP SE Aktie News: SAP SE am Nachmittag in Grün

Aktienentwicklung

Die Aktie von SAP SE gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von SAP SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 123,04 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 123,04 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die SAP SE-Aktie bisher bei 123,48 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 121,30 EUR. Bisher wurden via XETRA 369.634 SAP SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 129,54 EUR erreichte der Titel am 19.07.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 5,28 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 79,58 EUR. Dieser Wert wurde am 24.09.2022 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die SAP SE-Aktie 54,61 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 133,08 EUR je SAP SE-Aktie aus.

Am 20.07.2023 äußerte sich SAP SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,07 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei SAP SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,96 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7.554,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.517,00 EUR in den Büchern standen.

SAP SE dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 19.10.2023 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 17.10.2024.

Experten gehen davon aus, dass SAP SE im Jahr 2023 5,13 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

