SAP SE Aktie News: SAP SE am Mittag in Grün

Im XETRA-Handel gewannen die SAP SE-Papiere um 12:22 Uhr 1,4 Prozent. Kurzfristig markierte die SAP SE-Aktie bei 97,70 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 95,64 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 451.928 SAP SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 129,74 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.11.2021). Mit einem Zuwachs von 24,77 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 23.09.2022 Kursverluste bis auf 79,58 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die SAP SE-Aktie 22,64 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 115,64 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte SAP SE am 25.10.2022. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,12 EUR, nach 1,74 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7.841,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.845,00 EUR in den Büchern standen.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von SAP SE wird am 26.01.2023 gerechnet. Die Vorlage der Q4 2023-Ergebnisse wird von Experten am 24.01.2024 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass SAP SE einen Gewinn von 4,52 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

