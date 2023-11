SAP SE Aktie News: SAP SE macht am Nachmittag Boden gut

Notierung im Blick

Die Aktie von SAP SE zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die SAP SE-Papiere zuletzt 2,3 Prozent.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von SAP SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,3 Prozent auf 131,72 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die SAP SE-Aktie bei 131,78 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 129,00 EUR. Der Tagesumsatz der SAP SE-Aktie belief sich zuletzt auf 726.634 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 131,78 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.11.2023 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,05 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 95,61 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 27,41 Prozent würde die SAP SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten bewerten die SAP SE-Aktie im Durchschnitt mit 136,83 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte SAP SE am 18.10.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,45 EUR gegenüber 1,12 EUR im Vorjahresquartal. Umsatzseitig standen 7.744,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 1,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SAP SE 7.841,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte SAP SE am 24.01.2024 vorlegen. Experten kalkulieren am 23.01.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von SAP SE.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass SAP SE ein EPS in Höhe von 5,20 EUR in den Büchern stehen haben wird.

