SAP SE Aktie News: SAP SE am Montagmittag in Grün

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von SAP SE. Die SAP SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 137,48 EUR.

Um 11:49 Uhr stieg die SAP SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 137,48 EUR. Die SAP SE-Aktie legte bis auf 138,12 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 136,98 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 190.811 SAP SE-Aktien den Besitzer.

Am 06.12.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 149,12 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,47 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der SAP SE-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.01.2023 bei 100,22 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 27,10 Prozent könnte die SAP SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 142,45 EUR für die SAP SE-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte SAP SE am 18.10.2023. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,45 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,12 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 7.744,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7.841,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 24.01.2024 erwartet. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können SAP SE-Anleger Experten zufolge am 23.01.2025 werfen.

Den erwarteten Gewinn je SAP SE-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 5,22 EUR fest.

