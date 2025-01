SAP SE Aktie News: SAP SE gewinnt am Mittwochvormittag an Fahrt

Kurs der SAP SE

Die Aktie von SAP SE gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die SAP SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 244,90 EUR nach oben.

Die SAP SE-Aktie konnte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 244,90 EUR. In der Spitze gewann die SAP SE-Aktie bis auf 245,35 EUR. Bei 242,65 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 62.029 SAP SE-Aktien umgesetzt.

Bei 244,75 EUR markierte der Titel am 08.01.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der SAP SE-Aktie ist somit 0,06 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.01.2024 bei 137,42 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die SAP SE-Aktie derzeit noch 43,89 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2023 2,20 EUR an SAP SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,16 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 229,11 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte SAP SE am 21.10.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,25 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SAP SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,38 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8,47 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 7,74 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 28.01.2025 terminiert. SAP SE dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 22.01.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je SAP SE-Aktie in Höhe von 4,44 EUR im Jahr 2024 aus.

