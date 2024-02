SAP SE Aktie News: SAP SE tendiert am Donnerstagnachmittag seitwärts

Blick auf Aktienkurs

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von SAP SE. Zum Vortag unverändert notierte die SAP SE-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 167,96 EUR.

Im XETRA-Handel kam die SAP SE-Aktie um 15:52 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 167,96 EUR. Den Tageshöchststand markierte die SAP SE-Aktie bei 169,40 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die SAP SE-Aktie bisher bei 167,06 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 168,76 EUR. Bisher wurden heute 628.065 SAP SE-Aktien gehandelt.

Am 08.02.2024 markierte das Papier bei 169,40 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 0,86 Prozent Plus fehlen der SAP SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 02.03.2023 gab der Anteilsschein bis auf 105,42 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der SAP SE-Aktie 37,24 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,06 EUR. Im Vorjahr hatte SAP SE 2,05 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 181,20 EUR je SAP SE-Aktie an.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte SAP SE am 23.01.2024. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,41 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,00 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8.468,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8.436,00 EUR in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 22.04.2024 dürfte SAP SE Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von SAP SE rechnen Experten am 29.04.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem SAP SE-Gewinn in Höhe von 4,99 EUR je Aktie aus.

