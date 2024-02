SAP SE Aktie News: SAP SE steigt am Donnerstagvormittag

Aktie im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von SAP SE. Die SAP SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 169,00 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die SAP SE-Papiere um 09:06 Uhr 0,6 Prozent. Das bisherige Tageshoch markierte die SAP SE-Aktie bei 169,34 EUR. Bei 168,76 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der SAP SE-Aktie belief sich zuletzt auf 56.775 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.02.2024 bei 169,34 EUR. Derzeit notiert die SAP SE-Aktie damit 0,20 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 02.03.2023 bei 105,42 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 37,62 Prozent unter dem aktuellen Kurs der SAP SE-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel der SAP SE-Aktie wird bei 181,20 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte SAP SE am 23.01.2024 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,41 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,00 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 8.468,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8.436,00 EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 22.04.2024 dürfte SAP SE Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der SAP SE-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 29.04.2025.

Den erwarteten Gewinn je SAP SE-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 4,99 EUR fest.

