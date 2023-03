SAP SE Aktie News: SAP SE tendiert am Mittag südwärts

Um 11:48 Uhr fiel die SAP SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 110,56 EUR ab. Die SAP SE-Aktie sank bis auf 110,16 EUR. Bei 110,24 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 209.781 SAP SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.03.2023 bei 113,44 EUR. Derzeit notiert die SAP SE-Aktie damit 2,54 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.09.2022 bei 79,58 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 38,93 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 119,45 EUR für die SAP SE-Aktie aus.

Am 26.01.2023 legte SAP SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2022 endete, vor. Das EPS wurde auf 1,00 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,86 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,70 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7.981,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8.436,00 EUR ausgewiesen.

SAP SE dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2023 voraussichtlich am 21.04.2023 präsentieren. Die Vorlage der Q1 2024-Ergebnisse wird von Experten am 23.04.2024 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 5,39 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

