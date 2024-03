SAP SE Aktie News: SAP SE am Mittag mit KursVerlusten

Blick auf SAP SE-Kurs

Die Aktie von SAP SE gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die SAP SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 177,16 EUR.

Die SAP SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 177,16 EUR. Das Tagestief markierte die SAP SE-Aktie bei 176,78 EUR. Mit einem Wert von 177,70 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 217.657 SAP SE-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 178,48 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.03.2024). Derzeit notiert die SAP SE-Aktie damit 0,74 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 106,28 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die SAP SE-Aktie 66,69 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem SAP SE seine Aktionäre 2023 mit 2,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,14 EUR je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die SAP SE-Aktie im Durchschnitt mit 184,50 EUR.

SAP SE ließ sich am 23.01.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,41 EUR, nach 1,00 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 8.468,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8.436,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte SAP SE am 22.04.2024 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 29.04.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 4,94 EUR je SAP SE-Aktie.

