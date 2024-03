SAP SE Aktie News: SAP SE wird am Freitagvormittag ausgebremst

SAP SE im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von SAP SE. Die SAP SE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 177,42 EUR abwärts.

Die SAP SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 177,42 EUR. Die Abwärtsbewegung der SAP SE-Aktie ging bis auf 177,12 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 177,70 EUR. Bisher wurden via XETRA 60.818 SAP SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.03.2024 bei 178,48 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die SAP SE-Aktie mit einem Kursplus von 0,60 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.03.2023 bei 106,28 EUR. Mit einem Kursverlust von 40,10 Prozent würde die SAP SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für SAP SE-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,14 EUR ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 184,50 EUR an.

Am 23.01.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,41 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,00 EUR je Aktie in den Büchern standen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 8.468,00 EUR umgesetzt, gegenüber 8.436,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 22.04.2024 dürfte SAP SE Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 29.04.2025.

Den erwarteten Gewinn je SAP SE-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 4,94 EUR fest.

