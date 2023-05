SAP SE Aktie News: SAP SE am Mittag im Aufwind

Aktien in diesem Artikel SAP 123,50 EUR

1,16% Charts

News

Analysen

Die SAP SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 123,44 EUR. Zwischenzeitlich stieg die SAP SE-Aktie sogar auf 123,58 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 122,32 EUR. Bisher wurden via XETRA 224.290 SAP SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.04.2023 bei 124,60 EUR. Gewinne von 0,93 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.09.2022 (79,58 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 55,11 Prozent unter dem aktuellen Kurs der SAP SE-Aktie.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 126,08 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte SAP SE am 21.04.2023. Das EPS wurde auf 1,27 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,00 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 7.441,00 EUR gegenüber 7.077,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 20.07.2023 terminiert. SAP SE dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 18.07.2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 5,24 EUR je SAP SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

April 2023: Das sind die Expertenmeinungen zur SAP SE-Aktie

BlackRock-Strategin rät von US-Aktien ab: "Die Fed hat der Wirtschaft enormen Schaden zugefügt"

SAP-Aktie mit Jahreshoch: Goldman Sachs hebt wegen "anhaltender Dynamik im Cloud-Geschäft" SAP-Kursziel an

Ausgewählte Hebelprodukte auf SAP SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SAP SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SAP SE

Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com