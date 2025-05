SAP SE Aktie News: SAP SE steigt am Donnerstagmittag

Aktie im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von SAP SE. Die SAP SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,9 Prozent auf 266,55 EUR.

Die SAP SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 1,9 Prozent im Plus bei 266,55 EUR. Die SAP SE-Aktie legte bis auf 266,90 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 264,10 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 283.318 SAP SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 19.02.2025 auf bis zu 283,50 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,36 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der SAP SE-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 165,26 EUR. Dieser Wert wurde am 01.06.2024 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die SAP SE-Aktie 61,29 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

SAP SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,35 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,38 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 288,11 EUR je SAP SE-Aktie an.

SAP SE veröffentlichte am 22.04.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,53 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal -0,71 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz wurden 9,01 Mrd. EUR gegenüber 8,04 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

SAP SE wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 22.07.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 16.07.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 6,16 EUR je SAP SE-Aktie.

