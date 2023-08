SAP SE Aktie News: SAP SE am Nachmittag tiefer

Kurs der SAP SE

Die Aktie von SAP SE gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 122,06 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für die SAP SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 122,06 EUR. Der Kurs der SAP SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 121,38 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 122,80 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 630.017 SAP SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 129,54 EUR markierte der Titel am 19.07.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die SAP SE-Aktie somit 5,77 Prozent niedriger. Am 24.09.2022 gab der Anteilsschein bis auf 79,58 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der SAP SE-Aktie 34,80 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die SAP SE-Aktie bei 133,08 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte SAP SE am 20.07.2023. Es stand ein EPS von 1,07 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei SAP SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,96 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7.554,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,49 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte SAP SE einen Umsatz von 7.517,00 EUR eingefahren.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von SAP SE wird am 19.10.2023 gerechnet. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 17.10.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem SAP SE-Gewinn in Höhe von 5,12 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

Was Analysten von der SAP SE-Aktie erwarten

DAX 40-Wert SAP SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine frühe Investition in SAP SE bedeutet

DAX 40-Wert SAP SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in SAP SE eingefahren