SAP SE Aktie News: SAP SE kommt am Dienstagvormittag kaum vom Fleck

Die Aktie von SAP SE hat am Dienstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Bei der SAP SE-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 122,94 EUR.

Die SAP SE-Aktie bewegte sich um 09:07 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 122,94 EUR. Die SAP SE-Aktie legte bis auf 123,18 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den tiefsten Stand des Tages markierte die SAP SE-Aktie bisher bei 122,58 EUR. Mit einem Wert von 122,80 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 43.362 SAP SE-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 129,54 EUR erreichte der Titel am 19.07.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,37 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der SAP SE-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 79,58 EUR am 24.09.2022. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die SAP SE-Aktie derzeit noch 35,27 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 133,08 EUR je SAP SE-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte SAP SE am 20.07.2023 vor. Es stand ein EPS von 1,07 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei SAP SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,96 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7.554,00 EUR – ein Plus von 0,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SAP SE 7.517,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 19.10.2023 dürfte SAP SE Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Am 17.10.2024 wird SAP SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass SAP SE ein EPS in Höhe von 5,12 EUR in den Büchern stehen haben wird.

