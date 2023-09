SAP SE Aktie News: SAP SE am Freitagnachmittag mit Kursplus

Aktienentwicklung

Die Aktie von SAP SE zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 131,36 EUR zu.

Die SAP SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 131,36 EUR. Bei 131,64 EUR erreichte die SAP SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 130,86 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 1.124.693 SAP SE-Aktien gehandelt.

Am 08.09.2023 markierte das Papier bei 131,64 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 0,21 Prozent Plus fehlen der SAP SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.09.2022 bei 79,58 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 39,42 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gaben als mittleres Kursziel 134,58 EUR an.

SAP SE ließ sich am 20.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,07 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte SAP SE ein EPS von 0,96 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 7.554,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 0,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7.517,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 19.10.2023 terminiert. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von SAP SE rechnen Experten am 17.10.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 6,12 EUR je SAP SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

DAX 40-Wert SAP SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in SAP SE eingebracht

August 2023: Analysten sehen Potenzial bei SAP SE-Aktie

SAP-Aktie stabil: SAP stellt zum Jahresende Support für Kunden aus Russland ein