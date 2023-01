SAP SE Aktie News: SAP SE gewinnt am Montagnachmittag an Fahrt

Das Papier von SAP SE legte um 04:22 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,7 Prozent auf 104,08 EUR. Die SAP SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 104,12 EUR an. Bei 103,26 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 769.186 SAP SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.01.2022 bei 123,60 EUR. Gewinne von 15,79 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 79,58 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 30,79 Prozent könnte die SAP SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 115,91 EUR je SAP SE-Aktie aus.

Am 25.10.2022 äußerte sich SAP SE zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 1,12 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SAP SE 1,74 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7.841,00 EUR – ein Plus von 14,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SAP SE 6.845,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von SAP SE wird am 26.01.2023 gerechnet. Die Veröffentlichung der SAP SE-Ergebnisse für Q4 2023 erwarten Experten am 24.01.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 4,46 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

