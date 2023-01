SAP SE Aktie News: SAP SE legt am Vormittag zu

Die SAP SE-Aktie konnte um 09:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 102,82 EUR. Zwischenzeitlich stieg die SAP SE-Aktie sogar auf 103,44 EUR. Bei 103,26 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 90.690 SAP SE-Aktien.

Am 11.01.2022 markierte das Papier bei 123,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die SAP SE-Aktie damit 16,81 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 23.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 79,58 EUR. Mit einem Kursverlust von 29,20 Prozent würde die SAP SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 115,91 EUR.

Am 25.10.2022 hat SAP SE die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,12 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,74 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 14,55 Prozent auf 7.841,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6.845,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die SAP SE-Bilanz für Q4 2022 wird am 26.01.2023 erwartet. Am 24.01.2024 wird SAP SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2023 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 4,46 EUR je SAP SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

SAP-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Dezember

Fondsgesellschaft Deka: DAX-Unternehmen dürften für 2022 Rekord-Dividenden zahlen

An Weltbörsen kein deutsches Unternehmen mehr unter "Top 100"

Ausgewählte Hebelprodukte auf SAP SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SAP SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SAP SE

Bildquellen: SAP AG / Wolfram Scheible