SAP SE Aktie News: SAP SE schiebt sich am Vormittag vor

Die Aktie von SAP SE gehört am Dienstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von SAP SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 139,48 EUR.

Um 09:07 Uhr konnte die Aktie von SAP SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 139,48 EUR. Bei 139,70 EUR markierte die SAP SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 139,04 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 49.846 SAP SE-Aktien umgesetzt.

Bei 149,12 EUR markierte der Titel am 06.12.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,91 Prozent hinzugewinnen. Am 26.01.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 101,46 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die SAP SE-Aktie damit 37,47 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel der SAP SE-Aktie wird bei 142,45 EUR angegeben.

SAP SE ließ sich am 18.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,45 EUR. Im Vorjahresviertel hatte SAP SE 1,12 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 1,24 Prozent zurück. Hier wurden 7.744,00 EUR gegenüber 7.841,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

SAP SE dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 24.01.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können SAP SE-Anleger Experten zufolge am 23.01.2025 werfen.

Den erwarteten Gewinn je SAP SE-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 5,22 EUR fest.

