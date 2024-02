SAP SE Aktie News: SAP SE am Vormittag mit roten Vorzeichen

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von SAP SE. Die SAP SE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 167,64 EUR.

Das Papier von SAP SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 167,64 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die SAP SE-Aktie bis auf 167,32 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 167,60 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 62.842 SAP SE-Aktien.

Am 08.02.2024 erreichte der Anteilsschein mit 169,40 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die SAP SE-Aktie derzeit noch 1,05 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 02.03.2023 (105,42 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die SAP SE-Aktie mit einem Verlust von 37,12 Prozent wieder erreichen.

Nach 2,05 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,06 EUR je SAP SE-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 181,20 EUR aus.

Am 23.01.2024 äußerte sich SAP SE zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,41 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,00 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,38 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8.468,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 8.436,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die SAP SE-Bilanz für Q1 2024 wird am 22.04.2024 erwartet. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 29.04.2025 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass SAP SE einen Gewinn von 4,99 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

Börse Frankfurt: LUS-DAX liegt zum Ende des Donnerstagshandels im Plus

Donnerstagshandel in Frankfurt: TecDAX letztendlich auf grünem Terrain

Aufschläge in Frankfurt: DAX liegt zum Ende des Donnerstagshandels im Plus