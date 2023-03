SAP SE Aktie News: SAP SE am Mittag mit Abschlägen

Die SAP SE-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 110,04 EUR. Die SAP SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 109,52 EUR ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 110,44 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 207.830 SAP SE-Aktien.

Am 06.03.2023 markierte das Papier bei 113,44 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,00 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der SAP SE-Aktie. Am 23.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 79,58 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 38,28 Prozent könnte die SAP SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 119,45 EUR.

Am 26.01.2023 äußerte sich SAP SE zu den Kennzahlen des am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,00 EUR gegenüber 1,86 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8.436,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.981,00 EUR in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2023 wird am 21.04.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 23.04.2024 mit der Veröffentlichung der Q1 2024-Bilanz von SAP SE.

Experten taxieren den SAP SE-Gewinn für das Jahr 2023 auf 5,40 EUR je Aktie.

