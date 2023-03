SAP SE Aktie News: Anleger schicken SAP SE am Vormittag auf rotes Terrain

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 109,96 EUR. Zwischenzeitlich weitete die SAP SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 109,90 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 110,44 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 78.932 SAP SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 06.03.2023 markierte das Papier bei 113,44 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,07 Prozent über dem aktuellen Kurs der SAP SE-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.09.2022 (79,58 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 38,18 Prozent unter dem aktuellen Kurs der SAP SE-Aktie.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 119,45 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal legte SAP SE am 26.01.2023 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,86 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SAP SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,70 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 8.436,00 EUR im Vergleich zu 7.981,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q1 2023 dürfte SAP SE am 21.04.2023 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz auf den 23.04.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je SAP SE-Aktie in Höhe von 5,40 EUR im Jahr 2023 aus.

