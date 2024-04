SAP SE Aktie News: SAP SE verbilligt sich am Mittag

SAP SE im Fokus

Die Aktie von SAP SE gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,6 Prozent auf 174,46 EUR.

Die SAP SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:49 Uhr mit Abschlägen von 1,6 Prozent bei 174,46 EUR. Die Abwärtsbewegung der SAP SE-Aktie ging bis auf 173,96 EUR. Bei 176,38 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 218.321 SAP SE-Aktien gehandelt.

Am 27.03.2024 markierte das Papier bei 184,48 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,74 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 113,10 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.04.2023). Derzeit notiert die SAP SE-Aktie damit 54,25 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR an SAP SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,16 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 187,50 EUR.

Am 23.01.2024 lud SAP SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,41 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte SAP SE ein EPS von 1,00 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 8.468,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8.436,00 EUR umgesetzt.

Die SAP SE-Bilanz für Q1 2024 wird am 22.04.2024 erwartet. SAP SE dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 29.04.2025 präsentieren.

Experten taxieren den SAP SE-Gewinn für das Jahr 2024 auf 5,00 EUR je Aktie.

