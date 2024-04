SAP SE Aktie News: SAP SE am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von SAP SE. Die SAP SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 176,12 EUR.

Die SAP SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr um 0,6 Prozent auf 176,12 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die SAP SE-Aktie bisher bei 176,08 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 176,38 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten SAP SE-Aktien beläuft sich auf 32.366 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (184,48 EUR) erklomm das Papier am 27.03.2024. Der derzeitige Kurs der SAP SE-Aktie liegt somit 4,53 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 113,10 EUR am 22.04.2023. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die SAP SE-Aktie derzeit noch 35,78 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,16 EUR. Im Vorjahr erhielten SAP SE-Aktionäre 2,20 EUR je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 187,50 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte SAP SE am 23.01.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,41 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,00 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,38 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 8.436,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8.468,00 EUR ausgewiesen.

Voraussichtlich am 22.04.2024 dürfte SAP SE Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 29.04.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,00 EUR je SAP SE-Aktie belaufen.

