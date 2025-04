SAP SE Aktie News: SAP SE am Mittwochvormittag billiger

SAP SE im Blick

Die Aktie von SAP SE gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die SAP SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 2,4 Prozent auf 218,40 EUR ab.

Die SAP SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr mit Abschlägen von 2,4 Prozent bei 218,40 EUR. In der Spitze büßte die SAP SE-Aktie bis auf 215,00 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 215,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 170.211 SAP SE-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 19.02.2025 auf bis zu 283,50 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 29,81 Prozent Plus fehlen der SAP SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 23.04.2024 Kursverluste bis auf 163,82 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der SAP SE-Aktie ist somit 24,99 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem SAP SE seine Aktionäre 2024 mit 2,35 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,38 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 286,50 EUR an.

Am 28.01.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 1,37 EUR gegenüber 1,02 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 9,38 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,47 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.04.2025 veröffentlicht. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 28.04.2026 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 6,25 EUR je Aktie belaufen.

