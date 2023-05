SAP SE Aktie News: Anleger schicken SAP SE am Dienstagmittag ins Minus

Aktien in diesem Artikel SAP 122,58 EUR

-0,08% Charts

News

Analysen

Die SAP SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 0,3 Prozent auf 122,68 EUR ab. In der Spitze fiel die SAP SE-Aktie bis auf 122,22 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 122,98 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 188.596 SAP SE-Aktien umgesetzt.

Bei 124,60 EUR markierte der Titel am 28.04.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der SAP SE-Aktie ist somit 1,54 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 24.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 79,58 EUR. Abschläge von 54,16 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel der SAP SE-Aktie wird bei 126,08 EUR angegeben.

Am 21.04.2023 äußerte sich SAP SE zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,27 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,00 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,14 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7.077,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7.441,00 EUR ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte SAP SE am 20.07.2023 präsentieren. Am 18.07.2024 wird SAP SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass SAP SE im Jahr 2023 5,24 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

SAP-Aktie und Siemens-Aktie uneins: SAP und Siemens schließen sich der Kritik am "Data Act" der EU an

Trading Idee: SAP - Weiterer Hochlauf erwartet

April 2023: Das sind die Expertenmeinungen zur SAP SE-Aktie

Ausgewählte Hebelprodukte auf SAP SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SAP SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SAP SE

Bildquellen: Cineberg / Shutterstock.com